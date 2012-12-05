Янукович каже, що до деяких положень МС приєднатися потрібно

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович сьогодні в інтерв’ю журналістам в Ашгабаді.

За його словами, країни, що входять до Митного союзу, є одними з найбільших торгових партнерів України, і тому ігнорувати це Україна не має права.

В.Янукович зазначив, що з нового року набувають чинності більше 30 нових положень в рамках діяльності Митного союзу, і вони безпосередньо стосуються України та її товарів, торгово-економічних відносин.

«Ми добре розуміємо, якщо ми не знайдемо інструментів співпраці з Митним союзом, ми багато втратимо. Що сьогодні це є неприпустимим для економіки України… Про це йшла мова (під час зустрічі з Президентом РФ Володимиром Путіним – УНІАН), що наші пропозиції, які ми обговорюємо вже декілька років підряд, вони зводяться до того, що нам треба приєднуватись до деяких положень Митного союзу, до тих правил, які є в Митному союзі, і ми повинні з ним рахуватись», - сказав В.Янукович.

За його словами, якщо Україна не будемо з цими правилами рахуватись, вона буде багато втрачати. Так само як буде втрачати і Митний союз, додав він.

В.Янукович нагадав, що товарообіг України з країнами Митного союзу перевищує 60 млрд дол., і «замислитись над цим і знайти рішення - це наш обов’язок». «Про це ми вели розмову», - сказав Президент України.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2011 року Президент України Віктор Янукович висловився за підписання рамкової угоди щодо співробітництва України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1», але Росію це не влаштовує.

14 листопада український МЗС заявив, що питання про вступ України до Митного союзу не стоїть на порядку денному зовнішньої політики.

Довідка УНІАН. Нині до Митного союзу входять Росія, Білорусь і Казахстан.

У квітні ц.р. голова колегії Євразійської економічної комісії Віктор Христенко заявив, що створено дорожні карти з входження до Митного союзу Киргизії і Таджикистану.