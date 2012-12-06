Венеціанська комісія: міняти Конституцію має парламент, а не референдум

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт.

Він зазначив, що сьогодні в Україні активно обговорюється нещодавно ухвалений закон про референдум. «Це питання також дуже сильно хвилює Венеціанську комісію», - сказав Т.Маркерт. Він зауважив, що комісія вже неодноразово озвучувала свою думку, відповідно до якої конституційна реформа має базуватись на широкому консенсусі. «Тому дуже важливо, щоб такі рішення приймалися більшістю Верховної Ради», - сказав Т.Маркерт. Він наголосив, що «референдум не може замінювати рішення більшості Верховної Ради».