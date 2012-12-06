Нові депутати не змогли домовитись, як вони сядуть у Раді
У групі з підготовки першої сесії ВР 7-го скликання сьогодні тривалий час учасники засідання з’ясовували, де мають бути ліва та права сторони сесійної зали, але поки що рішення про розташування народних депутатів не ухвалено.
Як передає кореспондент УНІАН, опозиція не погодилася із запропонованим більшістю варіантом розміщення народних депутатів у сесійній залі.
Представник Об’єднаної опозиції Микола Мартиненко наголосив, що Партія регіонів забрала собі місця біля трибуни, а ВО «Свобода» відправила в самий кінець сесійної зали. Він наголосив: «Це дискримінація, це неправильно».
За словами М.Мартиненка, у такому випадку народних депутатів «можна посадити і на балконі».
Представники ВО «Свобода» назвали ненормальною ситуацію, коли народних депутатів розміщують у кінці зали лише тому, що ця політична сила тільки зараз потрапила до Верховної Ради.
М.Мартиненко пожартував, що було б символічно, якби КПУ поступилася своїми місцями «Свободі», і наголосив, що опозиція готова до конструктивної роботи у підготовчій робочій групі після того, як сьогодні було ухвалене рішення Верховною Радою про персональне голосування.
Водночас він підкреслив, що ненормальною є ситуація, коли представників опозиції «витісняють на гальорку».
Голова робочої групи Володимир Литвин зазначив, що ближче до трибуни мають сидіти комуністи, оскільки вони вже не вперше обираються у парламент.
У відповідь на ці слова представник ВО «Свободи» Руслан Кошулинський сказав: «Це дідівщина називається».
Представники опозиції запропонували віддати їм ліву частину сесійної зали. Після цього виникла тривала дискусія, яку саме частину залу називати лівою, а яку правою.
Комуністи наголосили, що вони сидять у лівій частині залу, оскільки лівою вважається та частина, яка розміщена зліва від президії.
Проте опозиція називає лівою ту частину, де раніше розміщувалися фракції БЮТ і НУ-НС. Вони визначають частину відповідно до того, як розміщуються народні депутати, а не президія парламенту.
В результаті жодного рішення з цього питання не ухвалено.
Учасники засідання домовилися, що завтра о 16-й годині має зібратися відповідна підгрупа і знайти компроміс з даного питання, а якщо їй цього не вдасться, тоді рішення буде ухвалено на засіданні робочої групи у понеділок.