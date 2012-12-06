Нові депутати не змогли домовитись, як вони сядуть у Раді

Як передає кореспондент УНІАН, опозиція не погодилася із запропонованим більшістю варіантом розміщення народних депутатів у сесійній залі.

Представник Об’єднаної опозиції Микола Мартиненко наголосив, що Партія регіонів забрала собі місця біля трибуни, а ВО «Свобода» відправила в самий кінець сесійної зали. Він наголосив: «Це дискримінація, це неправильно».

За словами М.Мартиненка, у такому випадку народних депутатів «можна посадити і на балконі».

Представники ВО «Свобода» назвали ненормальною ситуацію, коли народних депутатів розміщують у кінці зали лише тому, що ця політична сила тільки зараз потрапила до Верховної Ради.

М.Мартиненко пожартував, що було б символічно, якби КПУ поступилася своїми місцями «Свободі», і наголосив, що опозиція готова до конструктивної роботи у підготовчій робочій групі після того, як сьогодні було ухвалене рішення Верховною Радою про персональне голосування.

Водночас він підкреслив, що ненормальною є ситуація, коли представників опозиції «витісняють на гальорку».

Голова робочої групи Володимир Литвин зазначив, що ближче до трибуни мають сидіти комуністи, оскільки вони вже не вперше обираються у парламент.

У відповідь на ці слова представник ВО «Свободи» Руслан Кошулинський сказав: «Це дідівщина називається».

Представники опозиції запропонували віддати їм ліву частину сесійної зали. Після цього виникла тривала дискусія, яку саме частину залу називати лівою, а яку правою.

Комуністи наголосили, що вони сидять у лівій частині залу, оскільки лівою вважається та частина, яка розміщена зліва від президії.

Проте опозиція називає лівою ту частину, де раніше розміщувалися фракції БЮТ і НУ-НС. Вони визначають частину відповідно до того, як розміщуються народні депутати, а не президія парламенту.

В результаті жодного рішення з цього питання не ухвалено.

Учасники засідання домовилися, що завтра о 16-й годині має зібратися відповідна підгрупа і знайти компроміс з даного питання, а якщо їй цього не вдасться, тоді рішення буде ухвалено на засіданні робочої групи у понеділок.