Клінтон запідозрила, що під вивіскою Митного союзу проводиться «радянізація»

Таку думку держсекретар США Гілларі Клінтон сьогодні висловила в кулуарах конференції з прав людини в Дубліні, передає РБК з посиланням на Associated Press.

За її словами, процес "радянізації" може бути представлений під такими назвами, як "Митний союз" і "Євразійський союз". "Не можна допустити помилку. Ми знаємо, що є метою, і ми намагаємося знайти ефективний спосіб уповільнити або запобігти цьому процесу", - заявила Клінтон.