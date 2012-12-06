Клінтон запідозрила, що під вивіскою Митного союзу проводиться «радянізація»
17:21, 06 грудня 2012Політика
1271 0
Придушення опозиційних настроїв в країнах Східної Європи та Середньої Азії може призвести до нової "радянізації" цих держав, вважає держсекретар США.
Клінтон розуміє, що є метою насправді
Таку думку держсекретар США Гілларі Клінтон сьогодні висловила в кулуарах конференції з прав людини в Дубліні, передає РБК з посиланням на Associated Press.
За її словами, процес "радянізації" може бути представлений під такими назвами, як "Митний союз" і "Євразійський союз". "Не можна допустити помилку. Ми знаємо, що є метою, і ми намагаємося знайти ефективний спосіб уповільнити або запобігти цьому процесу", - заявила Клінтон.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter