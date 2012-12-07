Податкова міліція звітує в Інтернеті про боротьбу з тіньовим ринком алкоголю

10:58, 07 грудня 2012
Політика
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Доля тіньового ринку алкоголю в Україні за 10 місяців 2012 року скоротилася з 20% до 6-8%. Такі дані містить відеоролик, який розповсюдила в Інтернеті податкова міліція ДПС України.

Фото: sts.gov.ua/

Переглянути його можна або на сторінці податкової міліції у соціальній мережі Facebook, або на офіційному каналі цього правоохоронного органу у Youtube.

«Ролик виконано в інфографічному стилі, коли різного роду цифрова інформація упаковується у зрозумілі образи та смисли», - говориться в офіційному повідомленні від податкової міліції ДПС України.

Відповідно до інформації, яка міститься у ролику, з початку року податковою міліцією України вилучено майже 4 мільйони пляшок алкогольного фальсифікату на суму майже 100 мільйнів гривень. А також – 2 мільйони 210 тисяч літрів спирту на суму майже 62 мільйони гривень. За цей період припинено діяльність 235 незаконних виробництв.

Раніше податкова міліція України презентувала інфографічні ролики з публічним звітом про свою діяльність за 6 та 9 місяців 2012 року.

Податкова міліція України – спеціальний підрозділ, який є інструментом держави у боротьбі з податковими  та фінансовими правопорушеннями.

За 10 місяців 2012 року завдяки роботі податкової міліції до державного бюджету України було спрямовано 3,4 мільярди гривень.

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