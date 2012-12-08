Екс-держсекретар США порадив Януковичу придивитись до ідеалів Помаранчевої революції

Як повідомляє «Голос Америки», про це К.Павелл заявив у Вашингтоні на конференції «Україна. Лідерство у Глобальному світі».

Також К.Павел прокоментував політичну ситуацію в Україні та дав поради політичним силами, які нині її очолюють.

«Якщо ви хочете виправдати сподівання українців, важливо мати виборчу систему, яка є вільною від корупції та чесною. А це значить, що опозиція має мати можливість говорити, мати доступ до ЗМІ. Опозицію не можна просто усувати, кидати у в’язницю та перешкоджати її участі у виборах якимось іншим чином. Лише за таких умов можна отримати підтримку з боку міжнародної спільноти» - твердить колишній державний секретар США.