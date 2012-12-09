Янукович вніс до Ради кандидатуру Азарова на посаду прем'єра
13:33, 09 грудня 2012Політика
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Президент Віктор Янукович вніс до Верховної Ради кандидатуру Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра.
Президент України Віктор Янукович перед відльотом до Індії вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру Миколи Азарова на посаду прем’єр-міністра України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.
6 грудня під час зустрічі з новопризначеними послами іноземних держав глава Української держави заявив, що визначиться з кандидатурою прем’єр-міністра до кінця тижня.
В.Янукович зазначив, що підпише подання щодо кандидатури керівника уряду та проведе з ним співбесіду перед державним візитом до Індії.
9-12 грудня Президент перебуватиме з державним візитом у Республіці Індія.
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