Янукович вніс до Ради кандидатуру Азарова на посаду прем'єра

13:33, 09 грудня 2012
Політика
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Президент Віктор Янукович вніс до Верховної Ради кандидатуру Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра.

Віктор Янукович і Микола Азаров під час розширеного засідання Кабіміну. Київ, 2 листопада

Президент України Віктор Янукович перед відльотом до Індії вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру Миколи Азарова на посаду прем’єр-міністра України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

6 грудня під час зустрічі з новопризначеними послами іноземних держав глава Української держави заявив, що визначиться з кандидатурою прем’єр-міністра до кінця тижня.

В.Янукович зазначив, що підпише подання щодо кандидатури керівника уряду та проведе з ним співбесіду перед державним візитом до Індії.

9-12 грудня Президент перебуватиме з державним візитом у Республіці Індія.

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