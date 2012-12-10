Янукович зустрівся з президентом і прем’єром Індії

У Нью-Делі відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора Януковича, Президента Республіки Індія Пранаба Мукерджі та прем’єр-міністра Індії Манмохана Сінгха.

Як повідомляє прес-служба Президента України, церемонія відбулася на площі перед палацом «Раштрапані Бхаван».

У виконанні військового оркестру прозвучали гімни України та Індії. В.Янукович обійшов стрій воїнів Почесної варти. Церемонія завершилася представленням офіційних делегацій.

Також у Нью-Делі В.Янукович вшанував пам'ять лідера національно-визвольного руху Індії Махатми Ганді. На території меморіалу «Радж Гхат» він поклав квіти до місця кремації видатного індійського політичного і громадського діяча.

*** «Радж Гхат» вважається одним з найсвятіших місць сучасної Індії, оскільки у 1948 році саме тут було кремоване тіло М.Ганді. У «Радж Гхат» також кремовані та поховані Джавахарлал Неру, Санджай Ганді, Індіра Ганді, Раджив Ганді.