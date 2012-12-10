Попов пропонує поєднати вибори мера столиці і в Київраду

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявляє про доцільність одночасного проведення виборів до Київради і мера столиці.

Про це О.Попов заявив в інтерв'ю газеті "Сегодня".

"На мою думку, було б правильним провести вибори міського голови разом з виборами Київради – наприкінці весни. А щодо моєї участі, то моя позиція не змінилася. Я і раніше говорив, що морально готовий до виборів у будь-який час", - сказав О.Попов.

Голова КМДА нагадав, що Київрада ухвалила звернення до парламенту про призначення виборів мера в Києві. "Верховна Рада звернулася до Конституційного суду за роз'ясненням, якими мають бути вибори – черговими чи позачерговими. Адже Леонід Черновецький склав свої повноваження достроково. Тому потрібно дочекатися рішення суду і ВР", - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2012 року Київський міський голова Леонід Черновецький написав заяву про дострокове складання повноважень.

Питання про складання Л.Черновецьким повноважень міського голови було розглянуто на сесії Київської міської ради 12 липня.

19 липня секретар Київської міської ради Галина Герега, яка тимчасово виконує повноваження Київського міського голови, звернулася до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів мера столиці.

1 жовтня Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва і самоврядування рекомендував парламенту ухвалити рішення про проведення виборів мера Києва навесні 2013 року.

Довідка УНІАН. На парламентських виборах 28 жовтня за Партію регіонів у Києві проголосували 12,6% виборців. При цьому у 12 з 13 мажоритарних округів перемогли представники опозиції.