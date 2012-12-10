Януковичу радять повчитися в США, як поводитися з опозицією

Колишній державний секретар США, нині громадський діяч та письменник Колін Пауелл радить Президенту України Віктору Януковичу використовувати досвід американської демократії у відносинах влади з опозицією.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Зверніть увагу на США і те, як ми поводимо себе з опозицією. В нас її багато. Під час виборів суперники лають одне одного, влаштовують бійки – справжнє божевілля. Такого більше ніде нема. Але щойно обрано президента, все припиняється – це і є повага до закону та Конституції. Критики кажуть: це ж маячня, стільки галасу. Я відповідаю: "Ім’я цього галасу – демократія", - сказав К.Пауелл.

За його словами, якщо влада хоче виправдати сподівання українців, важливо мати виборчу систему, яка є вільною від корупції та чесною. "А це значить, що опозиція має мати можливість говорити, мати доступ до ЗМІ. Опозицію не можна просто усувати, кидати у в’язницю та перешкоджати її участі у виборах якимось іншим чином. Лише за таких умов можна отримати підтримку з боку міжнародної спільноти", - переконаний колишній державний секретар США.