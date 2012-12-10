Відкриття фотовиставки "Благодійність крізь призму об'єктива"

12 грудня 2012 року, 18:30, м. Київ, вул. Лаврська 10. Фотовиставка

"Благодійність крізь призму об'єктива" відкриється 12 грудня 2012 року

о 18.30 у Малій галереї Мистецького арсеналу (Київ, вул. Лаврська 10).

У програмі відкриття:

- церемонія нагородження переможців ІІІ Всеукраїнського фотоконкурсу

"Благодійність крізь призму об'єктива";

- історії благодійності, які шокують, зворушують і звеселяють;

- живе спілкування з героями та авторами найцінніших фото про добро в дії.

Акредитація на відкриття фотовиставки обов'язкова!

Акредитуватися можна до 18.00 11 грудня 2012 р. у Дар'ї Непочатової за тел. 066 767 63 51 або e-mail

dasha.nepochatova@ufb.org.ua