Януковичу довелося відповідати на незручне запитання

Україна ставить собі на меті перервати гегемонію Росії на ринку озброєнь Індії та бачить величезний потенціал для розвитку двосторонньої торгівлі.

Як повідомляєукраїнська служба Бі-Бі-Сі, про це заявив Президент України Віктор Янукович в інтерв'ю індійському виданню The Hindu.

"Мій візит до Індії, а це перший візит голови Української держави за останні 10 років, покликаний надати новий імпульс нашим відносинам після періоду нестабільності, яким відзначилася попередня українська влада. Я сподіваюсь на значне посилення економічних зв’язків та політичних контактів на найвищому рівні", - сказав В.Янукович.

На запитання, як він бачить ситуацію, коли Україна сподівається збільшити поставки озброєнь до Індії, одночасно постачаючи їх до Пакистану, який "здійснює терористичні акти проти Індії", Президент відповів: "Це для нас дуже чутливе питання, яке ми намагаємося не політизувати. Ми чітко дотримуємося заборон та обмежень ООН та всіх міжнародних зобов’язань. Ми зважуємо всі фактори і діємо з обережністю, аби уникнути розпалення ворожнечі або - Боже збав - війни між народами. Навпаки, ми виступаємо за мир та безпеку".

Розповідаючи про геополітичний курс країни, В.Янукович вкотре зазначив, що Україна завжди буде "мостом між Європою і Росією", і підтвердив, що наразі відбувається гармонізація національного законодавства з правилами Митного союзу Білорусі, Казахстану та Росії. "Час покаже, як далеко ми просунемося на шляху інтеграції з Митним союзом", - додав Президент.