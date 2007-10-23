Різак: суд пішов на такі речі, які не піддаються здоровому глузду

Колишній голова Закарпатської облдержадміністрації Іван РІЗАК стверджує, що Апеляційний суд Івано-Франківської області гальмує розгляд у Верховному Суді України касаційної скарги у його справі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.РІЗАК заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами І.РІЗАКА, спочатку суд затягував з передачею йому тексту вироку. “Івано-Франківський апеляційний суд пішов на такі речі, які не піддаються здоровому глузду – всупереч чинному законодавству я текст вироку отримав тільки на 13-й день після оголошення, а для цього законом відводиться три дні. Робиться все, щоб я разом з адвокатами не зміг подати касаційну скаргу”, - сказав І.РІЗАК.

За його словами, тепер Апеляційний суд Івано-Франківської області гальмує з надсиланням матеріалів його справи до Верховного Суду України, таким чином може минути відведений законодавством термін розгляду касаційної скарги у Верховному Суді.

І.РІЗАК переконаний, що це "є свідченням того, що звинувачення на його адресу є чітко спланованою спецоперацією по-мукачівськи чи по-балогівськи”.

“Я заявляю, що Івано-Франківській апеляційний суд став на такий же злочинний шлях, на якому перебуває вже кілька років правоохоронна система Закарпаття”, - підкреслив І.РІЗАК.

Екс-губернатор Закарпаття вкотре наголосив, що звинувачення на його адресу мають суто політичний характер.

Також І.РІЗАК висловив переконання, що ВСУ скасує всі звинувачення на його адресу.

Довідка УНІАН. І.РІЗАКА було затримано 13 травня 2005 року. 16 травня 2005 р. Ужгородський міський суд обрав запобіжним заходом щодо І.РІЗАКА арешт. 13 вересня 2005 р. його було звільнено з-під варти в Ужгородському СІЗО під заставу.

І.РІЗАКА, зокрема, звинувачували у доведенні до самогубства ректора Ужгородського державного університету В.Сливки; зловживанні службовим становищем; отриманні хабара; користуванні мобільним телефоном за рахунок «Закарпаттяобленерго»; організації масових заворушень у Сваляві; незаконній видачі посвідчень радника губернатора трьом особам.

31 липня Апеляційний суд Івано-Франківської області засудив І.РІЗАКА до 5 років умовно з іспитовим терміном один рік.

Адвокати І.РІЗАКА пообіцяли оскаржити вирок у Верховному Суді.