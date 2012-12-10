Азаров велів за два дні видати зарплати бюджетникам

В.о. прем’єр-міністра України Микола Азаров доручив Міністерству фінансів, Державному казначейству, головам обласних держадміністрацій під особисту відповідальність впродовж двох днів забезпечити погашення заборгованості і ритмічну виплату зарплат у бюджетних установах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, таке доручення М.Азаров дав на оперативній нараді щодо окремих випадків затримки виплати зарплат у регіонах.

М.Азаров наголосив, що кошти на ліквідацію заборгованості є, і необхідно оперативно та відповідально їх використати.

Водночас на місця, де питання погашення заборгованості із зарплати бюджетникам досі не вирішені, направлено урядові комісії, які повинні предметно вивчити кожен випадок.

Звіт за результатами роботи комісій та кадрові рішення будуть розглянуті на найближчому засіданні уряду.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість з виплати заробітної плати в Україні станом на 1 листопада скоротилася порівняно з 1 жовтня на 3% або 30 млн грн і становила 896,906 млн грн.

Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді здійснити перерозподіл бюджетних коштів і збільшити обсяг дотацій місцевим бюджетам на 1 370,0 млн грн для виплати зарплат працівникам бюджетних установ і проведення розрахунків за спожиті енергоносії і комунальні послуги. Відповідний законопроект (№ 11476) оприлюднено на офіційному сайті Верховної Ради.