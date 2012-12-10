Росія жорстко відповість США на «закон Магнітського» 14 грудня

Про це журналістам у понеділок повідомив голова палати Сергій Наришкін, пише РІА Новости.

Раніше Наришкін і лідери всіх думських фракцій внесли на розгляд депутатів законопроект, який став відповіддю на прийняття конгресом США «акта Магнітського».

«У п'ятницю ми розглянемо документ у першому читанні, і до кінця осінньої сесії він буде прийнятий», - зазначив Наришкін.

Нагадаємо, сенат США 6 грудня ухвалив так званий «закон Магнітського», який передбачає візові санкції щодо росіян, причетних, на думку конгресменів, до порушень прав людини. Голова міжнародного комітету Держдуми Олексій Пушков вже заявив, що більшість парламентаріїв схиляється до жорсткої відповіді на закон «Про список Магнітського».