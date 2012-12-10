В Охматдиті заявляють про рейдерське захоплення - директора звільнили

Про це "Українській правді" заявив сам звільнений гендиректор Юрій Гладуш. За його словами, це сталося минулої середи, коли він перебував на лікарняному.

"У середу, як кажуть, як грім серед білого дня, до нас приїхав заступник міністра охорони здоров’я Толстанов і привіз цей наказ і новий статут. Старий статут, який у нас був, вони у нас вилучили, два тижні ми працювали без статуту... ", - розповів Гладуш.

За його словами, у наказі сказано, що в.о. головного лікаря призначено одного з його заступників Поворознюка.

Гладуш заявив, що не розуміє, у зв’язку з чим і на якій підставі МОЗ прийняло таке рішення. Крім того, за його словами, новим статутом спрощується процедура розділення, злиття і ліквідації "Охматдиту".

"Цим новим статутом скасовується медична рада – це всі завідувачі відділень, начмеди, які вирішують всі важливі питання. Ради медичних сестер теж у новому статуті нема! Наглядової ради лікарні теж нема! Натомість, згідно з новим статутом, МОЗ повністю розпоряджається нашим майном, може нас реорганізувати і ліквідувати. Але ми ж національна установа, сформована указом президента", - сказав Гладуш.

"Будується новий корпус, так він для держави будується, чи не для держави? Його можна ліквідувати і сказати, що це приватна фірма, чи що?", - додав він.

"Це рейдерське захоплення! Я так розумію, що це державне майно хтось хоче використовувати!", - обурився також Гладуш.

На запитання, хто, на його думку, стоїть за таким рішенням, Гладуш відповів:

"У мене є абсолютна впевненість, хто за цим стоїть. За цим стоїть людина, яка ніколи не зупиняється на півдорозі. Ця людина завжди добивається свого".

При цьому він показав на підпис Богатирьової під одним з документів.

На уточнення кореспондента, чи він має на увазі саме Богатирьову, Гладуш відповів: "Звичайно! До нас приїжджав заступник міністра Толстанов, який підписав наказ, статут і його затвердив. Взагалі-то пропозиції даємо ми, але ми їх не давали. Якщо такий слухняний заступник міністра, який усе підписав, я можу лише здогадуватися. Напевно він не від вахтерки отримав вказівку", - сказав Гладуш.

Звільнений директор вже написав відкритого листа на ім’я президента.

Колектив "Охматдиту" також звернувся до прем’єра і президента з відкритими листами з проханням скасувати рішення МОЗ. Під ними стоїть майже тисяча підписів співробітників.