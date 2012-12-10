Політолог пропонує обирати депутатів на два роки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві під час обговорення питання можливості відкликати народних депутатів через те, що виборці, наприклад, не задоволені ефективністю їх роботи.

«Давайте обирати на два роки депутатів. До речі, це зменшить вплив грошей на вибори. Тому що на два роки люди не будуть стільки витрачати грошей, ніж на 5 років. Тому що за 5 років, вони вважають, ці гроші можна «відбити». А за два роки дуже важко «відбити»», - сказав В.Карасьов.

У свою чергу директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала, оцінюючи перспективи роботи нового парламенту, висловив переконання, що закони в новій ВР прийматимуться більш якісні, ніж у попередній.

"Тут вже не можна буде так "продававлювати" ті закони, які, умовно кажучи, проводить лише одна політична сила чи та більшість, яка насправді має меншість по Україні. Тобто, я думаю, що інша частина українського суспільства не буде виключена в цьому парламенті з цього процесу, бо є "Свобода" і "УДАР". І в мене є надія, що вже не буде багато тих неефективних законів, які потім відправлялись на доопрацювання. Тут буде якась конкуренція, пропозиції, ідеї, а не одна точка зору, а інша - завжди неправильна", - сказав він.