Нардеп забажав 200 тисяч від районної газети за наклеп
Народний депутат України Василь Петьовка подав до суду на єдину державну районну газету Рахівського району Закарпатської області «Зоря Рахівщини» і вимагає від неї та ще трьох співвідповідачів 200 тис. грн.
Про це УНІАН повідомив головний редактор газети «Зоря Рахівщини» Михайло Юращук.
За його словами, народний депутат В.Петьовка подав на трьох жителів Рахівського району Закарпаття, які написали відкритого листа до газети, а також на саме видання позовну заяву, в якій вказує, що районна газета у своєму номері за 20 жовтня 2012 року поширила недостовірну інформацію, яка ганьбить його честь, гідність та ділову репутацію.
Зокрема, як наведено у позовній заяві, копію якої передано УНІАН, у статті, опублікованій у газеті «Зоря Рахівщини», йшлося про те, що В. Петьовка нібито «здійснював підкуп виборців, разом із командою проводячи нечесну політичну боротьбу».
Депутат у своїй позовній заяві вимагає визнати наклепом інформацію, яка опублікована у газеті, спростувати поширені відомості та вибачитися перед ним, а відтак стягнути з відповідачів та газети суму в 200 тис. грн як моральну шкоду.
Як йдеться в заяві, стягнуті кошти В. Петьовка просить перерахувати на облаштування внутрішніх вбиралень у школах Рахівського району.
Як повідомив УНІАН головний редактор газети «Зоря Рахівщини» М.Юращук, лист-звернення від громадян про підкуп виборців В.Петьовкою справді надійшов до редакції газети, він належним чином зареєстрований та відповідно опублікований. «У тому листові немає стверджувальної позиції, є тільки вказівка «люди говорять», дописувачі висловили свою точку зору, ні більше ні менше. Редакція нічого не порушила, надрукувавши цей лист. Публікація таких листів говорить про демократію, ми не порушили честь і гідність особи. Все базувалося на тому, що люди самі звернулися й так і написали: «люди кажуть».
“Відколи газета не має права висловлювати позицію своїх читачів?», - зазначив М. Юращук.
Довідка УНІАН. «Зоря Рахівщини» – єдина державна районна газета Рахівського району Закарпатської області. Рахівський район під час парламентських виборів 2012 року територіально входив до одномандатного мажоритарного округу № 72, перемогу в якому здобув Василь Петьовка, висуванець політичної партії «Єдиний центр».
У 2005-му році обіймаючи посаду голови Закарпатської ОДА (екс-міністр МНС України, член Єдиного Центру) Віктор Балога вимагав у судовому порядку від трьох закарпатських видань – газет «РІО», «Неділя», «Старий замок Паланок» - 100 тис. грн моральної компенсації за моральну шкоду; ще 125 тис. грн. В. Балога вимагав від головного редактора газети «Старий Замок Паланок». Причиною всіх позовів були опубліковані у виданнях інтерв’ю з тодішнім народним депутатом від 70-го округу Сергієм Ратушняком, у яких нардеп зробив різкі висловлювання на адресу керівника Закарпатської області.