Противники забудови зруйнували паркан навколо будмайданчика на Троєщині

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві

Зокрема, як зазначається в повідомленні, 9 грудня до Деснянського райуправління міліції столиці надійшло повідомлення про те, що біля будівельного майданчика на вул. Бальзака, 54-а, зібрався натовп людей, які руйнують паркан, що огороджує будівництво.

На місці події з’ясувалося, що невстановлені особи, протестуючи проти будівництва за вказаною адресою, зламали близько 30 метрів паркану.

Повідомлення за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб). Деснянським райуправлінням ГУМВС в Києві розпочато досудове розслідування.