22 нашоукраїнці не готові підтримати Тимошенко на посаді прем`єра?

22 нашоукраїнці не готові підтримати Тимошенко на посаді прем`єра?

17:58, 23 жовтня 2007
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Доній, Небоженко, Погребінський коментують заяву Єханурова щодо узгодження позицій з Блоком Юлії Тимошенко... Чи самостійні його заяви... чи є ультиматумом... чи можна їх проігнорувати

Політологи припускають, що заяви члена «Народного Союзу Наша Україна» Юрія ЄХАНУРОВА стосовно можливого виходу із партії пов’язані з небажанням деяких представників «помаранчевого» табору віддавати посаду прем’єр-міністра лідеру БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Таку думку висловили ряд політологів у ході експерт-опитування, проведеного Центром досліджень політичних цінностей.

Олесь ДонійЯк ідеться у повідомленні, переданому агентству УНІАН, голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ висловився за необхідність з’ясувати, чи самостійно робить такі заяви Ю.ЄХАНУРОВ, чи він озвучує думки більш потужного і впливового політика. “Якщо ці заяви таємно санкціоновані, то може виникнути підозра, що всередині «помаранчевого» табору далеко не всі зацікавлені віддавати Юлії ТИМОШЕНКО посаду прем’єра”, - наголосив він.

Водночас він вважає, що НСНУ має прислухатись до думки Ю.ЄХАНУРОВА. «Якщо коаліційну угоду мають підписати не дві людини, а 228 депутатів, то потрібно, щоб усі 228 і мали можливості для висловлення власної точки зору, мали можливості вносити свої пропозиції», - зауважив О.ДОНІЙ. Він підкреслив, що текст угоди, відповідно, мав би стати наслідком компромісу між усіма депутатами, які входять до фракцій коаліції. “У цьому плані коаліції доведеться прислуховуватися і до Ю.ЄХАНУРОВА, і до всіх інших депутатів, які висловлюватимуть свої зауваження до тексту угоди”, - сказав політолог.

Інша справа, зазначив він, що варто було би знайти механізм узгодження інтересів всередині двох фракцій, а не спілкуватися один з одним лише через мас-медіа. “Адже фактично останні заяви Ю.ЄХАНУРОВА призвели до певної дестабілізації всередині блоку. Це має послужити добрим уроком для керівників НУ-НС і БЮТ. Можливо, після такого струсу будуть більше враховуватися позиції «рядових» депутатів”, - зауважив О.ДОНІЙ.

Керівник Центру розширення можливостей Віктор НЕБОЖЕНКО не думає, що заява Ю.ЄХАНУРОВА є ультиматумом. За його словами, Ю.ЄХАНУРОВ - досвідчений “політичний боєць”, і він представляє достатньо широку групу політиків з «Нашої України», які “незадоволені владою Ю.ТИМОШЕНКО”.

“Вони чудово розуміють, що якщо Ю.ТИМОШЕНКО стане прем`єр-міністром, то «Наша Україна» остаточно припиняє існувати як політична сила, а вони – як самостійні політики. І це почнеться одразу і швидко”, - наголосив політолог.

На думку В.НЕБОЖЕНКА, заяви Ю.ЄХАНУРОВА, скоріш за все, є заявами великої кількості політиків «Нашої України», які обрали його своїм “міні-спікером”.

На його думку, це серйозна проблема для голови НСНУ В’ячеслава КИРІЛЕНКО, який вів переговори з Ю.ТИМОШЕНКО і не розуміє дуже важливу річ: «Ю.ТИМОШЕНКО одержала 30% електорату за рахунок колосальних обіцянок. Якби такі обіцянки робила «Наша Україна», то, можливо, одержала б більше відсотків. А зараз він приєднується до програми БЮТ, не одержавши мандат населення. Єдине, за що проголосував електорат НУНС, - це рівність усіх перед законом і депутатська недоторканність. Але тепер потрібно буде брати на себе відповідальність за виконання могутніх соціальних зобов`язань”.

В.НЕБОЖЕНКО наголосив, що Ю.ЄХАНУРОВ як колишній практик це чудово розуміє. “У цій ситуації він поводиться правильно, що говорить відкрито, а не підступно під час голосування. Ю.ТИМОШЕНКО повинна знати, що близько 22 осіб з «Нашої України» не готові підтримати її на посаді прем`єр-міністра”, - зауважив політолог.

Михайло Погребинський: отакої... А я думав – в еліту потрапив...Водночас, директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що партії не вдасться відмахнутись від позиції Ю.ЄХАНУРОВА, оскільки, на його думку, це є, певним чином, і позиція Президента України Віктора ЮЩЕНКА. “Ігнорувати її (позицію) залежні від В.ЮЩЕНКА політичні гравці у блоці НУ-НС не зможуть. Тому це слід розглядати як певну заявку на перегляд коаліційної угоди, причому заявку з боку В.ЮЩЕНКА, від імені якого непублічно виступає зараз Ю.ЄХАНУРОВ”, - наголосив політолог. Він прогнозує, що за таких обставин люди з НУ-НС змушені будуть рахуватись з позицією Ю.ЄХАНУРОВА і шукати якусь компромісну позицію. “Можливо, десь поступиться ЄХАНУРОВ, а десь – НУ-НС, який запропонує Ю.ТИМОШЕНКО відредагувати коаліційну угоду”, - зауважив М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня Ю.ЄХАНУРОВ заявив, що якщо члени президії НУ-НС 23 жовтня відмовляться розглянути його пропозиції для узгодження позицій з БЮТ при створенні демократичної коаліції, то він виступить на з’їзді партії. Якщо з’їзд його не почує, Ю.ЄХАНУРОВ обіцяє вийти з партії.

Він нагадав, що вимагає, аби при створенні демократичної коаліції блоки НУ-НС та БЮТ узгодили позиції, що стосуються скасування мораторію на продаж землі, прийняття нового закону про акціонерні товариства, зміни законодавства про державні закупівлі, внесення змін до закону про Кабінет міністрів.

 

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