Міністр оборони США: вступ України до НАТО - питання не найближчої перспективи

Міністр оборони США Роберт ГЕЙТС вважає, що вступ України до НАТО є питанням не найближчої перспективи.

Про це він сказав в інтерв’ю радіо «Свобода».

«Гадаю, це є питанням не найближчої перспективи. Так, в Україні справді є деякий інтерес до вступу в НАТО, але, наскільки я розумію, так само є і дуже суттєва антинатовська опозиція. Тож, я думаю, треба дивитись, як там розвиватимуться справи», - сказав Р.ГЕЙТС.

Він також пояснив, чому США вважають Росію своїм стратегічним партнером. “Гадаю, що ми маємо вважати Росію стратегічним партнером – доки не будуть підстави вважати навпаки. Було багато риторики, але, якщо говорити про конкретні дії, то росіяни не ухвалили жодних незворотних рішень. І в деяких галузях вони відіграють конструктивну роль. Тож, на мій погляд, ми маємо й далі вважати їх стратегічними партнерами, співпрацювати з ними, де тільки можна, і намагатися переконати їх у тих питаннях, в яких ми з ними маємо розбіжності» - сказав керівник Пентагону.

Він вважає, що сьогодні не можна порівнювати протистояння між США і СРСР під час «холодної» війни з сьогоднішніми відносинами США та Росії.

“Тепер реальність така, що є сфери, де ми можемо співпрацювати і де ми співпрацюємо. І зараз немає нічого схожого на глобальну конкуренцію, глобальний конфлікт, який був тоді, коли люди жили у неспокої через те, що ми мали ракети, націлені один на одного. Гадаю, що зараз світ зовсім інший, і, як я говорив на конференції у Мюнхені, ніхто не хоче нової «холодної» війни. Гадаю, що і росіяни не хочуть», - сказав Р.ГЕЙТС.