Міліція розставила посилену охорону по периметру Верховної Ради

09:58, 13 грудня 2012
Політика
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 Правоохоронці посилили охорону будівлі Верховної Ради.

Рада. Беркут

Як передає кореспондент УНІАН, по периметру будівлі стоять приблизно 20-25 правоохоронців.

Крім того, три секції паркану, які вчора спиляли представники ВО «Свобода», відгороджені стрічкою,  - і там також стоять правоохоронці.

Жодних акцій протесту чи стихійних мітингів під парламентом немає.

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