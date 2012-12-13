Міліція розставила посилену охорону по периметру Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, по периметру будівлі стоять приблизно 20-25 правоохоронців.

Крім того, три секції паркану, які вчора спиляли представники ВО «Свобода», відгороджені стрічкою, - і там також стоять правоохоронці.

Жодних акцій протесту чи стихійних мітингів під парламентом немає.