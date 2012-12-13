Міліція розставила посилену охорону по периметру Верховної Ради
09:58, 13 грудня 2012Політика
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Правоохоронці посилили охорону будівлі Верховної Ради.
Верховну Раду посилено охороняють
Як передає кореспондент УНІАН, по периметру будівлі стоять приблизно 20-25 правоохоронців.
Крім того, три секції паркану, які вчора спиляли представники ВО «Свобода», відгороджені стрічкою, - і там також стоять правоохоронці.
Жодних акцій протесту чи стихійних мітингів під парламентом немає.
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