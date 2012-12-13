Яценюк пропонує ділити комітети на тверезу голову
17:02, 13 грудня 2012Політика
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Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк вважає, що керівництво фракцій вже з завтрашнього дня має проводити консультації з керівництвом Верховної Ради щодо розподілу парламентських комітетів.
Яценюк хоче домовлятися завтра
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку А.Яценюк висловив сьогодні журналістам.
«Я очікую, коли новий голова нас запросить. Думаю, що це потрібно робити завтра», - сказав А.Яценюк, відповідаючи на запитання, коли відбуватимуться консультації щодо розподілу комітетів.
Лідер фракції «Батьківщина» наголосив, що по ідеї такі консультації мали б відбутися вже сьогодні ввечері.
«Але найкращий буде варіант – це завтра, бо я не думаю, що всі будуть тверезі сьогодні в більшості, тому кращий варіант, щоб ми з завтрашнього дня приступили», - сказав А.Яценюк.
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