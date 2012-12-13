Яценюк пропонує ділити комітети на тверезу голову

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку А.Яценюк висловив сьогодні журналістам.

«Я очікую, коли новий голова нас запросить. Думаю, що це потрібно робити завтра», - сказав А.Яценюк, відповідаючи на запитання, коли відбуватимуться консультації щодо розподілу комітетів.

Лідер фракції «Батьківщина» наголосив, що по ідеї такі консультації мали б відбутися вже сьогодні ввечері.

«Але найкращий буде варіант – це завтра, бо я не думаю, що всі будуть тверезі сьогодні в більшості, тому кращий варіант, щоб ми з завтрашнього дня приступили», - сказав А.Яценюк.