Міноборони у 2012 році вдалося зупинити спад показників підготовки військ

За дорученням Міністра оборони України захід провів перший заступник глави оборонного відомства Олександр Олійник. Виступаючи перед присутніми, він звернув увагу на те, що у поточному році вдалося збільшити кількісні та якісні показники підготовки Збройних Сил України порівняно з 2011 роком.

– Міністерству оборони України у 2012 році вдалося зупинити спад. Ми відчули, що в нас є сили, і наступного року повинні закріпити отриманий позитивний результат, – підкреслив Олександр Олійник.

Перший заступник Міністра оборони України звернув увагу на те, що під керівництвом Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України у 2012 році було ухвалено важливі концептуальні документи в сфері оборони держави, значно зросли показники підготовки військ. Значних успіхів досягнуто у питаннях забезпечення Збройних Сил озброєнням та військовою техніком, роботі щодо підвищення соціального статусу військовослужбовців, удосконаленні системи військової освіти.

З питань порядку денного за своїми напрямами перед присутніми виступили начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана, командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Генадій Воробйов, командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Юрій Байдак, тимчасово виконуючий обов’язки командувача Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірал Дмитро Шакуро, директор Департаменту розробок і закупівлі озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Андрій Артюшенко, начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник Володимир Бондаренко.

Олександр Олійник наголосив, що основними завданнями Міністерства оборони України та Збройних Сил України у 2013 році визначено, зокрема, удосконалення законодавства з питань національної безпеки і оборони, військового будівництва та оборонного планування, забезпечення життєдіяльності Збройних Сил, підвищення ефективності управління державними підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Міністерства оборони, забезпечення їх готовності до виконання завдань щодо забезпечення потреб Збройних Сил в озброєнні, техніці, матеріально-технічних засобах, утилізація надлишкового озброєння, військової техніки та майна, ракет і боєприпасів.

Важливим є збереження та посилення кадрового потенціалу, створення належних умов для якісного кадрового забезпечення військ в умовах суттєвого скорочення особового складу та поступового переходу до комплектування Збройних Сил військовослужбовцями за контрактом, вивільнення Збройних Сил від невластивих їм функцій, зайвої інфраструктури, відчуження надлишкового військового майна, забезпечення реалізації соціальних і правових гарантій військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Збройних Сил, осіб, звільнених у запас або відставку, формування привабливого іміджу Збройних Сил як важливої умови створення професійної армії нового зразка.