У Лаврова вирішили, що Україна «поверхнево» оцінила ініціативу Путіна

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив офіційний представник МЗС РФ Олександр Лукашевич на брифінгу у Москві.

«Вільне трактування даної ініціативи як такої, що нібито завдає збитків інтересам простих жителів України, насамперед ветеранам Великої Вітчизняної війни, абсолютно не відповідає дійсності. Президент Росії, вносячи цю пропозицію, акцентував увагу на необхідності ретельного опрацювання такого кроку з усіма колегами по СНД і готовності російської сторони надати технічну і фінансову допомогу тим сторонам, кого це рішення може зачепити. При цьому було наголошено, що Росія не хоче створювати якісь проблеми нашим партнерам», - сказав О.Лукашевич.

Він нагадав, що директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин, коментуючи цю ініціативу В.Путіна, повідомив, що можлива заборона на в'їзд до Росії за внутрішніми паспортами країн СНД завдасть ударів по ветеранах і пенсіонерах.

«У нас, природно, викликали подив такі поверхневі оцінки внесеної В.Путіним пропозиції про необхідність поступового переходу до використання іноземними громадянами закордонних паспортів при перетині російського кордону», - сказав він.

Водночас О.Лукашевич підкреслив, що в рамках Митного союзу і ЄЕП діятимуть нинішні правила перетину кордону.

«Ми поділяємо турботу МЗС України про ветеранів Великої вітчизняної війни і розраховуємо, що для них не лише на словах, але і на ділі створюватимуться найсприятливіші умови для спілкування з бойовими товаришами в усіх країнах Співдружності. Щодо російської сторони, то вона незмінно приділяла і приділятиме увагу нашим шановним ветеранам», - заявив О.Лукашевич.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня В.Путін у посланні Федеральним зборам РФ заявив, що до 2015 року в'їзд до Росії для всіх іноземних громадян, зокрема з країн СНД, буде дозволено виключно за закордонними паспортами.

При цьому В.Путін підкреслив, що в рамках Митного союзу і ЄЕП і далі діятиме нинішній режим перетину кордону з максимально спрощеними правилами.

Того ж дня керівник Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин заявив, що можливе в майбутньому посилення режиму перетину кордону РФ завдасть удару по простих громадянах України, насамперед по ветеранах Великої Вітчизняної війни, яким складніше буде відвідувати місця бойової слави і зустрічатися з однополчанами.

"Ми виходимо з того, що поки ще рано про це говорити, це поки послання, а не зміни законодавства. Але якщо такі зміни будуть, то це завдасть удару, насамперед, по тих, кого ми разом повинні підтримувати, по ветеранах ВВВ (в Україні), у яких, як правило, немає закордонних паспортів. Єдина закордонна поїздка, яку вони собі можуть дозволити - це поїздка до Росії по місцях бойової слави, тому такі нововведення можуть сильно ускладнити ветеранам життя", - сказав О.Волошин РІА «Новости».

Він також відзначив, що офіційний Київ, хоча і рухається активно шляхом євроінтеграції, спеціально домовився з європейськими партнерами щодо збереження ліберального режиму перетину кордонів з Білорусією і з РФ, оскільки "власті розуміють, наскільки це важливо для багатьох українських громадян".

О.Волошин також відзначив, що Київ у будь-якому разі розраховує на те, що запропоновані новації у режимі перетину кордонів до їх введення будуть предметом переговорів як з Україною, так і з іншими країнами СНД.