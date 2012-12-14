Янукович подякував суддям «за невтомне служіння українському народові»

«Хочу щиро подякувати вам за невтомне служіння українському народові, за відданість справі зміцнення верховенства права, захист прав і свобод громадян», - сказав В.Янукович на урочистому засіданні з нагоди Дня працівників суду, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

В.Янукович підкреслив, що професія судді в українському суспільстві завжди була однією із найбільш шанованих та відповідальних. «Саме від вашої повсякденної праці залежить утвердження справедливості, реалізація прав та свобод громадян, охорона інтересів держави», - зазначив він.

Президент наголосив, що неодмінною умовою виконання цих завдань є функціонування в державі незалежного та неупередженого суду, що керується законом і захищає права кожної людини.