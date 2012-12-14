Янукович запевнив, що зауваження спостерігачів до виборів будуть враховані

Про це він сказав сьогодні під час зустрічі з керівниками дипломатичних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, акредитованих в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Разом з тим В.Янукович впевнений, що хід парламентських виборів 28 жовтня засвідчив відданість України демократичним цінностям та зрілість громадянського суспільства.

Глава держави зазначив, що цьогорічні вибори до Верховної Ради мали важливе значення для подальшого утвердження України як європейської демократичної держави.

«Ми створили всі умови для проведення конкурентних перегонів, що є ключовою ознакою справжньої демократії», - сказав Президент.