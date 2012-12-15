Рибак піде на день народження до Азарова

Про це сказав новообраний голова Верховної Ради України Володимир Рибак в ефірі програми «Велика політика».

Він зазначив: «Якби Президент тут був (йдеться про студію - УНІАН), то він точно знає: хто буде і як воно буде. Я тільки скажу вам, що половину, а може трошки більш чи менш, буде зміна».

В.Рибак, відповідаючи на запитання, чи випили по чарці, коли з Миколою Азаровим після обрання були у Президента України, сказав: «Не було коли, тому що у Президента там була зустріч». «У Миколи Яновича буде в понеділок день народження, і я думаю, що він запросить, а ми ж нормальні люди…»