Вночі перед голосуванням до Рибака передзвонили члени опозиції

Про це Володимир Рибак сказав в ефірі програми «Велика політика»: «Не так просто пережити, тому, що я ніч ту не заснув».

За його словами, йому телефонували не тільки з Партії регіонів та КПУ, а й деякі представники опозиції і казали, що готові були б проголосувати, але не робитимуть це через партійну дисципліну. Він зазначив, що не побачив якихось серйозних зауважень щодо його кандидатури, крім закидів щодо віку.

Також В.Рибак розповів, що на зустріч з дипломатами в статусі голови ВР сьогодні необхідно було йти у фраці, але в нього його не було і тому довелося його купити. Він зазначив, що вибирав фрак самостійно, і дружина ще навіть не бачила, хіба що по телевізору.