Рибак: я у справу Тимошенко ніколи не заглиблювався

Коли в ефірі «Велика політика» журналісти запитали про його ставлення до справи Ю.Тимошенко, В.Рибак відповів: «Це не моє питання. Я вранці почав працювати, а сьогодні вечір».

Після того як журналісти почали наполягати на відповіді, він сказав: «Є політика, а є юридична відповідальність. Я вважаю, що є Європейський суд. Ось прийме рішення Європейського суду - висловить свою думку. Я вважаю, що уряд України повинен поважати європейське законодавство. І чому не розглядають, розглянуть".

"А все інше... Я справи не знаю, я в неї ніколи не заглиблювався і зараз просто обманювати вас і телеглядачів я не буду", - додав В.Рибак.