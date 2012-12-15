Рибак запевняє, що може сказати Януковичу «ні»
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак заявляє, що може не погодитися з Президентом України Віктором Януковичем, але при цьому повинен мати аргументи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Рибак сказав у ефірі «Великої політики».
Відповідаючи на запитання журналістів, чи є в нього власна політична позиція, В.Рибак сказав: «Так, у мене є своя думка по багатьох питаннях».
Він розповів, що будучи «мером мільйонного міста» повинен був їздити до Києва, щоб вирішувати фінансові питання. «А система була така - в одну руку сумку брав із горілкою, а в іншу - із салом, і по кабінетах вирішувати фінансові питання». «Не хочу, щоб так вирішувалися питання зараз», - додав він.
Відповідаючи на запитання, чи може сказати В.Януковичу «ні», В.Рибак підкреслив: "Треба знати Януковича. Янукович ніколи не насаджує свою думку. Він завжди говорить: давайте порадимося й шукатимемо кращий варіант». «А що стосується "ні", я можу сказати, але воно повинно бути обгрунтованим", - додав В.Рибак. Як приклад такого спору, він назвав ситуацію, коли свого часу переконав тоді прем'єр-міністра В.Януковича взяти Олександра Попова до Києва працювати в міністерство.