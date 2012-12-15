Рибак запевняє, що може сказати Януковичу «ні»

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Рибак сказав у ефірі «Великої політики».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи є в нього власна політична позиція, В.Рибак сказав: «Так, у мене є своя думка по багатьох питаннях».

Він розповів, що будучи «мером мільйонного міста» повинен був їздити до Києва, щоб вирішувати фінансові питання. «А система була така - в одну руку сумку брав із горілкою, а в іншу - із салом, і по кабінетах вирішувати фінансові питання». «Не хочу, щоб так вирішувалися питання зараз», - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи може сказати В.Януковичу «ні», В.Рибак підкреслив: "Треба знати Януковича. Янукович ніколи не насаджує свою думку. Він завжди говорить: давайте порадимося й шукатимемо кращий варіант». «А що стосується "ні", я можу сказати, але воно повинно бути обгрунтованим", - додав В.Рибак. Як приклад такого спору, він назвав ситуацію, коли свого часу переконав тоді прем'єр-міністра В.Януковича взяти Олександра Попова до Києва працювати в міністерство.