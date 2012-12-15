Туреччина передала Україні головування в ОЧЕС

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, під час засідання було підбито підсумки піврічного головування Турецької Республіки в ОЧЕС, обговорено подальші кроки на шляху зміцнення Організації та впровадження в життя оновленого Економічного порядку денного для регіону, прийнятого у ході Ювілейного Саміту ОЧЕС з нагоди 20-річчя Організації (26 червня 2012 р., м.Стамбул).

Наприкінці засідання відбулась церемонія передачі головування від Турецької Республіки Україні, яка офіційно розпочне головування з 1 січня 2013 терміном на шість місяців.

К.Грищенко запевнив учасників, що зусилля України у період головування спрямовуватимуться на зміцнення регіональної ролі Організації. Він у загальних рисах окреслив основні пріоритети головування України в ОЧЕС та запропонував низку регіональних ініціатив, серед яких – реалізація проектів та програм регіонального значення, зокрема, Чорноморської окружної автомагістралі та морських магістралей, підписання багатосторонньої угоди щодо інтермодальних перевезень та реалізації проекту з прямого вантажного поромно-залізничного сполучення, та інше.

Зокрема, у своєму виступі К.Грищенко зазначив, що Україна, керуючись Статутом ОЧЕС, Декларацією Стамбульського Саміту з нагоди 20-річчя Організації та оновленим Економічним Порядком денним ОЧЕС, „продовжуватиме просування розвитку багатостороннього економічного співробітництва. Ця робота здійснюватиметься шляхом практичного виконання раніше затверджених рішень та укладених угод, посилення проектно-орієнтовного підходу до діяльності ОЧЕС через реалізацію проектів та програм регіонального виміру. Україна приділятиме належну увагу сферам торгівлі та транспорту, енергетики, науки і технологій, туризму, захисту навколишнього середовища та боротьби із організованою злочинністю.”

Міністр закордонних справ України також звернув увагу учасників на необхідність ефективної координації в оцінці екологічних проблем, виявлення регіональних цілей і завдань сталого розвитку та наголосив, що Організація має приділяти набагато більше уваги вирішенню проблем конкретних прибережних районів, селищ і міст.

В рамках заходу міністр закордонних справ України також провів низку двосторонніх зустрічей.

У Твіттері Грищенко згодом написав: "Як майбутній голова ОЧЕС, отримав символ - молоток для ведення засідань. Буду активно користуватися у І півріччі 2013 для ухвалення рішень:)"

*** Процес Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС) був започаткований 25 червня 1992 року з підписанням його країнами – учасницями Стамбульської декларації та Босфорської заяви.

5 червня 1998 року на Ялтинському саміті ЧЕС було укладено Статут Організації ЧЕС.

Наразі членами Організації є 12 країн: Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна.

Складовими інституціями ОЧЕС є: Парламентська Асамблея (ПАЧЕС), Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР), Ділова рада (ДР ЧЕС) та Міжнародний центр чорноморських досліджень (МЦЧД). Ці органи діють згідно з принципами, викладеними у Стамбульській Декларації та Статуті ОЧЕС, і виконують свої функції відповідно до власних статутних документів.

Головування України в ОЧЕС триватиме з 1 січня по 30 червня 2013 року.