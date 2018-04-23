Дві третини відвідувачів веб-сайту УНІАН підтримують ідею скасування призову на військову строкову службу з 1 січня 2008 року. “Проти” виступає лише третина опитаних, причому “однозначно проти” – лише трохи більш як 20%.

Запитання на нашій сторінці сформульовано таким чином: “Чи підтримуєте Ви скасування призову на строкову службу з 1 січня 2008 року?”

Ось отримані результати:

Однозначно так – 49,4%

Скоріше так – 13,9%

Однозначно ні – 20,6%

Скоріше ні – 12,8%

Не знаю – 2,2%

Інше – 1,1%.

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