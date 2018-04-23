Чи підтримуєте ви скасування призову на строкову службу?
Дві третини опитаних підтримують ідею скасування призову на військову строкову службу з 1 січня 2008 року. “Проти” виступає лише третина респондентів, причому “однозначно проти” – лише трохи більш як 20%.
Дві третини відвідувачів веб-сайту УНІАН підтримують ідею скасування призову на військову строкову службу з 1 січня 2008 року. “Проти” виступає лише третина опитаних, причому “однозначно проти” – лише трохи більш як 20%.
Запитання на нашій сторінці сформульовано таким чином: “Чи підтримуєте Ви скасування призову на строкову службу з 1 січня 2008 року?”
Ось отримані результати:
Однозначно так – 49,4%
Скоріше так – 13,9%
Однозначно ні – 20,6%
Скоріше ні – 12,8%
Не знаю – 2,2%
Інше – 1,1%.
Опитування триває. Дивіться українськомовну та російськомовнуверсії сайту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter