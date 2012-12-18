Екс-міністр: Україна не може бути посередині між МС та ЄС - це фантазії

Про це він заявив у ефірі «5 каналу».

«Не можна одночасно підписати угоду про асоціацію і бути членом, чи напівчленом, чи невідомо яким боком бути у Митному союзі – це різні правові норми, різні правові регулювання. Тому, якщо ми говоримо про перспективу, то вона одна: або Митний союз, або Європейський, посередині – це фантазії. А коли нам кажуть, що в нас 30, чи 40 відсотків торгівлі з країнами Митного союзу, це зовсім не означає, що ми не можемо шукати нових ринків», – заявив Огризко.