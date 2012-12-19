Активістів та журналістів біля Гостинного двору оббризкали невідомою речовиною

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як громадські активісти спробували виламати залізні грати на вікні будівлі Гостинного двору, присутні в середині люди почали оббризкувати їх з середини газом, яку співробітники міліції назвали «вогнегасником».

Після цієї речовини у тих громадських активістів, які знаходилися ближче до вікна, почали текти сльози. Потім із вікна їх також обкидали сміттям люди у помаранчевих будівельних касках.

Співробітники міліції не вживали жодних дій, а лише спостерігали за тим, що відбувається.

Наразі громадські активісти намагаються увійти до будівлі Гостинного двору, але зсередини їх забризкують з вогнегасника.