Активістів та журналістів біля Гостинного двору оббризкали невідомою речовиною

13:25, 19 грудня 2012
Політика
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Громадських активістів та журналістів біля Гостинного двору оббризкали, за словами міліції, «із вогнегасника»

Біля Гостиного двору - гаряче

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як громадські активісти спробували виламати залізні грати на вікні будівлі Гостинного двору, присутні в середині люди почали оббризкувати їх з середини газом, яку співробітники міліції назвали «вогнегасником».

Після цієї речовини у тих громадських активістів, які знаходилися ближче до вікна, почали текти сльози. Потім із вікна їх також обкидали сміттям люди у помаранчевих будівельних касках.

Співробітники міліції не вживали жодних дій, а лише спостерігали за тим, що відбувається.

Наразі громадські активісти намагаються увійти до будівлі Гостинного двору, але зсередини їх забризкують з вогнегасника.

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