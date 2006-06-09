Сьогоднішні переговори щодо створення майбутньої коаліції були заблоковані через бажання Соцпартії отримати посаду спікера. Про це повідомив сьогодні журналістам прем’єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ, який брав участь у переговорах, повідомляє“Українська правда”.

"Сьогодні ми прийшли до Президента, тому що не могли домовитися. Кожна політична сила доповіла Президенту свою позицію. Говорили про принципи призначення і сказали так: кому дається перше право вибору?", - розповів прем`єр.

За його словами, право вибору було надано "політичній силі, яка набрала найбільше голосів".

"Вибір був за Юлією Володимірівною. Вона сказала: я вибираю посаду прем’єра. Мова йшла не про себе, а про політичну силу", - додав він.

Другою мала вибирати "Наша Україна", оскільки вона отримала друге місце на виборах. "Ми сказали, що ми обираємо посаду спікера. Третя сила – МОРОЗ, соціалісти – вони теж обирають спікера. Ну як же це? Так же не можна! І таким чином ми не домовилися", - зазначив прем`єр.

Він повідомив, що "Президент навіть запропонував МОРОЗУ одну з посад, яка належить до квоти президента. Він відмовився".

На уточнення, чи йдеться про посаду секретаря РНБО, Ю.ЄХАНУРОВ не дав відповіді.

На запитання, чи обговорювалися інші питання, Ю.ЄХАНУРОВ сказав, що йшлося лише про одне питання.

Він також розповів, що пакет розбіжностей між учасниками коаліції, найпевніше, буде врегульовано за допомогою окремих законопроектів.

"У мене серце кров`ю обливалося, що ми виносимо ці питання в окремий пакет", - додав при цьому Ю.ЄХАНУРОВ. Він сказав, що пакет розбіжностей є загальновідомим. Серед нових пунктів – "Наша Україна" виступає проти імперативного мандата.