«Свобода» штурмує одеську мерію - вже виламали вхідні двері (фото)

Як повідомив УНІАН один із депутатів міськради, учасники штурму зламали вхідні двері до міськради.

Також зараз у будівлі, зокрема в сесійному залі, відчувається запах сльозогінного газу. Двері сесійного залу заблоковані стільцем зсередини.

Як заявив у ході сесії мер Одеси Олексій Костусєв, у штурмі беруть участь близько двохсот бойовиків.

«Де наш «Беркут? Якщо міліція нас не захищає, ми захистимося самі», - заявив О.Костусєв.

Присутній на сесії народний депутат Ігор Марков закликав депутатів міськради - спортсменів застосувати фізичну силу до протестувальників.

Також охорона будівлі мерії намагається застосовувати вогнегасники й воду з гідрантів проти учасників штурму.

Як йдеться в повідомленні прес-служби обласної організації ВО «Свобода», акція протесту перед будівлею мерії організована проти перейменування однієї з вулиць міста, яка зараз носить ім'я Івана і Юрія Лип.

Згідно з повідомленням, в акції протесту беруть участь прихильники «Свободи», а також представники громадських організацій, незадоволених діючою владою.

Як заявив УНІАН представник одеської ВО «Свобода», сльозогінний газ застосували не протестувальники, а охорона мерії. Він додав, що в плани протестувальників не входило силове захоплення будівлі. За його словами, вони лише хотіли ввійти до будівлі, щоб висловити свій протест проти зміни назви вулиці, оскільки, на їхню думку, в місті є більш глобальні проблеми.

При цьому, наразі питання порядку денного, яких налічується близько 150, приймаються депутатами практично без обговорення.