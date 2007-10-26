Офіційні результати виборів можуть бути опубліковані 27 жовтня

Офіційні результати позачергових виборів народних депутатів України, які відбулися 30 вересня 2007 року, можуть бути опубліковані 27 жовтня. Про це повідомила журналістам заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА після оголошення рішення Вищого адміністративного суду України у справі “Політсили проти ЦВК”.

Як передає кореспондент УНІАН, вона нагадала, що результати виборів мають бути опубліковані в газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр”.

При цьому, за словами Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЇ, зважаючи на рішення ВАСУ, Центвиборчком ще раз надішле до вищеназваних видань листи та офіційні документи щодо результатів виборів.

Як повідомляв УНІАН, дострокові вибори відбулися 30 вересня 2007 року.

15 жовтня Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів: за Партію регіонів віддали свої голоси 34,37% виборців, БЮТ одержав 30,71%, блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,15%, Комуністична партія України - 5,39%, Блок Литвина - 3,96% голосів. Протокол про встановлення результатів позачергових парламентських виборів підписали усі 15 членів ЦВК без окремих думок.

Після цього, результати мали бути опубліковані в газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр”.

Водночас, 12 жовтня кандидат у народні депутати від Соціалістичної партії України Іван БОКИЙ звернувся до Вищого адміністративного суду України з вимогою визнати незаконними дії Центральної виборчої комісії при розгляді та ухваленні протоколів всіх 225 окружних виборчих комісій.

Пізніше до ВАСУ з позовами до ЦВК звернулися представники ще чотирьох партій: Прогресивної соціалістичної партії України, Комуністичної партії України, Всеукраїнської партії народної довіри та Партії вільних демократів.

Суд об’єднав позови цих політичних сил в одне провадження і для забезпечення позову заборонив газетам «Голос України» і «Урядовий кур’єр» публікувати результати парламентських виборів до вирішення справи по суті. На розгляд справи, який розпочався 21 жовтня, згідно із законодавством, ВАСУ мав 5 днів.

Сьогодні, 25 жовтня, Вищий адміністративний суд України ВАСУ відмовив у задоволенні позову 5 партій, оскільки не виявив у діях ЦВК порушень при встановленні результатів дострокових виборів.