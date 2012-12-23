В Міноборони заявили, що фрегат «Гетьман Сагайдачний» вчасно стає в стрій

"Успішно завершено основний етап відновлення технічної готовності та перевірено якість комплексного ремонту в морі фрегата «Гетьман Сагайдачний», - заявив 23 грудня 2012 року Міністр оборони України Дмитро Саламатін, коментуючи результати ходових випробувань.

За його словами, це – наочний і реальний приклад роботи Збройних Сил України у 2012 році, свідчення правильності прийнятих рішень.

"У 2013 році ВМС України вперше за багато років отримає повністю боєздатне ядро флоту, спроможне на сучасному рівні реагувати на актуальні загрози національній безпеці на морі", - наголосив Міністр оборони України.

Під час виходу корабля в море спільно з представниками промисловості було перевірено роботу фрегата на різних режимах з проведенням корабельних бойових навчань і тренувань, зокрема, з боротьби за живучість та універсальної оборони.

"Фрегат "Гетьман Сагайдачний" стає в стрій в обумовлені терміни. Для України це важливо в контексті формування боєздатного військово-морського флоту", - зазначив Дмитро Саламатін.

На даний час екіпаж фрегату відпрацьовує комплекс заходів для забезпечення участі в антипіратських операціях «Океанський щит», «Аталанта» та виконання інших завдань у морі.

"Важливою стане участь фрегату в морських операціях в районі Африканського рогу у 2013 році. Для нас це нагально ще й з огляду на те, що таким чином вчасно виконуються міжнародні зобов’язання України у морській галузі та підвищується імідж нашої держави у світі",- підкреслив Дмитро Саламатін.