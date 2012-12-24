Названо склад нового Кабінету Міністрів

Першим віце-прем'єром став Сергій Арбузов, який раніше очолював Національний банк України. Він відатиме аграрною політикою і продовольством, економічним розвитком, торгівлею, соціальною політикою, фінансами, доходами і зборами.

Віце-прем'єром призначений Юрій Бойко, до цього - голова Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Йому ввірена сфера екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості і промислової політики.

Віце-прем'єром також призначений Олександр Вілкул, звільнений перед цим з посади губернатора Дніпропетровщини. Вілкул займеться інфраструктурою, регіональним розвитком, будівництвом і житлово-комунальним господарством.

Ще одним віце-прем'єром Віктор Янукович призначив Костянтина Грищенка, який раніше обіймав посаду міністра зовнішніх справ.

Створені, як повідомлялося, два нових міністерства і дві служби - Міністерство доходів і зборів України, Міністерство промислової політики України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Державна інспекція техногенної безпеки України.

Міністерство податків і зборів, створене на базі Державної податкової служби та Митної служби, очолив Олександр Клименко.

Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій, створеної на основі МНС і Держінспекції техногенної безпеки України, призначений Михайло Болотських.

Міністром Кабінету міністрів призначена Олена Лукаш, яка до цього обіймала посаду радника Президента і його представника в Конституційному суді.

Крісло міністра фінансів зберіг Юрій Колобов.

У кріслі міністра науки та освіти всидів Дмитро Табачник.

Міністром внутрішніх справ залишився Віталій Захарченко.

Міністром юстиції перепризначений Олександр Лавринович.

Міністром агрополітики лишився Микола Присяжнюк.

Міністром соціальної політики призначено Наталію Королевську.

Міністром економічного розвитку і торгівлі призначений Ігор Прасолов.

Міністром екології та природних ресурсів став Олег Проскуряков.

Міністром регіонального розвитку і ЖКГ став Геннадій Темник.

Міністром інфраструктури - Володимир Козак, глава «Укрзалізниці».

Міністром енергетики та вугільної промисловості - Едуард Ставицький.

Павло Лебедєв став міністром оборони України.

Леонід Кожара очолив Міністерство закордонних справ.

Поки не призначений глава новоствореного Мінпромполітики, а також глава Мінкультури.