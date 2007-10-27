Ющенко: половина українського бюджету йде на російську мову

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає не спекулювати на мовному питанні.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Києві в інтерв’ю журналістам В.ЮЩЕНКО наголосив, що жити в Україні і не розуміти української мови має бути соромно. На його переконання, у найближчі роки соромно буде не знати декількох мов.

Водночас, Президент заявив, що Україна ніколи не утискала інших мов, і перш за все - російської.

«Половина українського бюджету йде на російську мову, якщо ми говоримо про мовну політику. Скажіть будь ласка, яка ще країна за рахунок своїх податків так ще фінансує мовну політику, у даному випадку не хочеться говорити слова “національної меншини”, але тих людей, які шанують цю (російську) мову», - зауважив він.

За словами Президента, це абсолютно відкрита політика, яка гарантує кожній людині, яка проживає в Україні, що вона може вільно спілкуватись тією мовою, яку обирає.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що мовного питання не існує на рівні простої людини. «Важко знайти модель мовної політики, яка була б більш толерантною, ніж існує в Україні відносно будь-якої національної меншини», - підкреслив Президент.

«Україна шануватиме будь-яку мову національних меншин. Все решта є мовними спекуляціями. Хоч я як Президент готовий і до них прислухатися і робити відповідні корекції», - наголосив В.ЮЩЕНКО.