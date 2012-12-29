Герман пообіцяла подати в суд на слухача, який запитав про її співпрацю з КДБ

Під час інтерактивного спілкування один з додзвонювачів запитав Ганну Герман про її співпрацю з КДБ у якості негласного співробітника з агентурним псевдо "Тереза", пише сайт ТВі .

Слухач також запитав яке справжнє ім`я Ганни Герман.

Замість відповіді Ганна Герман пообіцяла з’ясувати особу додзвонювача і подати на нього до суду, оскільки вважає оприлюднену в ефірі інформацію бездоказовою і такою, що паплюжить її гідність.