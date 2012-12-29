Івано-франківські депутати виділили 2,4 мільйона на пенсії упівцям

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення зафіксовано у обласному бюджеті на 2013 рік, який 28 грудня прийняла обласна рада.

За словами начальника Головного фінансового управління Івано-Франківської обладміністрації Галини Карп, 2,4 млн гривень - це витрати на виконання рішення обласної ради щодо доплат ветеранам ОУН-УПА у сумі 250 грн щомісяця до їхньої пенсії. Вона також уточнила, що кошти на ці цілі передбачені у регіональній цільовій програмі з соціального захисту населення.

Виплату другої половини щомісячної надбавки до пенсій ветеранам ОУН-УПА в сумі 250 грн повинні забезпечити районні та міські бюджети.