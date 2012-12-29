Івано-франківські депутати виділили 2,4 мільйона на пенсії упівцям
12:24, 29 грудня 2012Політика
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У 2013 році Івано-Франківська область передбачила у бюджеті 2,4 млн гривень на виплату надбавки до пенсій ветеранам ОУН-УПА.
Івано-Франківська облрада передбачила виплати у бюджеті / Фото : Іvano-frankivsk.klichko.org/
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення зафіксовано у обласному бюджеті на 2013 рік, який 28 грудня прийняла обласна рада.
За словами начальника Головного фінансового управління Івано-Франківської обладміністрації Галини Карп, 2,4 млн гривень - це витрати на виконання рішення обласної ради щодо доплат ветеранам ОУН-УПА у сумі 250 грн щомісяця до їхньої пенсії. Вона також уточнила, що кошти на ці цілі передбачені у регіональній цільовій програмі з соціального захисту населення.
Виплату другої половини щомісячної надбавки до пенсій ветеранам ОУН-УПА в сумі 250 грн повинні забезпечити районні та міські бюджети.
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