Ющенко: питання йти у НАТО чи не йти - все одно що у городі бузина, а в Києві дядько

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що референдум відносно вступу України до НАТО є перспективою не найближчих років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам сьогодні у Києві.

«Як на мене, ставити питання: йти у НАТО чи не йти, все одно що говорити, що в городі бузина, а в Києві дядько. Поки що не про ті речі нам потрібно говорити», - сказав Президент, додавши, що питання формального членства у НАТО буде виноситись на всеукраїнський референдум. «Тільки це буде не через один, не через два, а через багато років. Тоді, коли Україна визріє до постановки такого питання», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На думку Президента, питання вступу чи не вступу до НАТО сьогодні штучно нагнітається у суспільстві.

За його словами, ставити питання сьогоднішнього вступу або невступу у НАТО є безглуздям. На його переконання, необхідно ставити питання, яку модель національної безпекової політики повинна виробити Україна і взяти собі на озброєння.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що існує лише три моделі системи захисту, «де Україна бачить свою місію, яка б найкраще відповідала концепції безпекової політики нації».

По-перше, за словами Президента, можна повернутися «до того, де ми були - у двополярний світ, і розпочати гонку озброєння». В.ЮЩЕНКО зауважив, що як Президент не може пропагувати таку модель розвитку, оскільки йому це забороняє закон про основи національної безпеки та оборони, ухвалений у парламенті. Більше того, В.ЮЩЕНКО переконаний, що гонка озброєнь шкодитиме будь-якій нації. «Ми не маємо нафти, ми не маємо газу, щоб ставити таку амбітну ціль і ставати одним зі світових центрів формування гонки озброєнь», - підкреслив він.

Піддав критиці В.ЮЩЕНКО і другий можливий варіант – позаблоковий статус держави. Він зауважив, що у сучасному світі опиратись виключно на власні сили не по силах навіть наймогутнішій країні. В.ЮЩЕНКО наголосив, що українська нація мала б бути відповідальною, оскільки «це не тільки проблема безпеки нашої нації, це проблема стабільності для усіх сусідів, тому давайте не будемо легковажити і будемо мудрими, коли говоримо про так звану самодостатність власної безпекової політики».

Найбільш оптимальною В.ЮЩЕНКО вважає третю модель – це колективна безпека. Президент підкреслив, що Україна знаходиться у центрі Європи і є центральноєвропейською країною. «Той європейський світ, який нас оточує, на сьогодні глобально визнав одну безпекову модель – модель колективної безпеки, ідея якої полягає у тому, що не військом ми сильні, не армією національною ми сильні, а ми сильні колективною домовленістю, що кожен, хто є біля нас, буде боронити нашу соборність, нашу територіальну цілісність», - сказав він.