В опозиції обіцяють не підтримувати «ректорський» законопроект від ПР

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.Томенка.

Голова комітету поінформував, що до нього звернулися представники низки студентських організацій, які звертають увагу на неприпустимість ухвалення законопроекту про вищу освіту, зареєстрованого депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим, Григорієм Калетніком та Миколою Сорокою, як такого, що створює додаткові передумови для корупційних дій у вишах, безпідставно розширює повноваження ректорів та підпорядкованих їм адміністрацій, а також обмежує права трудових колективів загалом та студентів зокрема.

За словами М.Томенка, він повністю розділяє тривогу студентів, адже цілком очевидно, що відновлення норми на вступний іспит у вишах створює безмежне поле для корупційних дій ректорів та підлеглих їм адміністрацій.

«Розширення підстав для відрахування студентів, зокрема за порушення статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, прямо порушує чинний закон про вищу освіту», - зауважив він.

М.Томенко нагадав, що він є співавтором норми закону, яка досі діє і передбачає обов’язкове врахування точки зору органів студентського самоврядування при прийнятті рішення про відрахування студентів. На його думку, розширення підстав для відрахування студентів може створити широке поле для появи корупційних дій з одного боку, а з іншого боку - спровокувати відхід від демократичних принципів організації навчального процесу.

«Цікавим є той факт, що останні два роки студенти та викладачі вели активну боротьбу проти чиновницького та корупційного законопроекту, за яким керівництво Міносвіти хотіло вибудувати авторитарну модель управління, коли абсолютну більшість рішень у ВНЗ прямо чи опосередковано мусили б погоджувати із Міністерством освіти», - зазначив М.Томенко.

За його словами, сьогодні у Верховній Раді зареєстрований законопроект, внесений не просто чільними діячами Партії регіонів, а й так званими почесними ректорами своїх вишів, частина з яких вже довгий період поєднують посади і народних депутатів, і ректорів.

На думку М.Томенка, цілком очевидно, що такі ініціативи – це мрія багатьох ректорів збільшити свої повноваження.

«Якщо перший законопроект, так званий «законопроект Табачника», був мрією чиновників Міністерства освіти, щоб повністю контролювати навчальний процес у своїх інтересах, то законопроект Ківлова, Калетніка та Сороки – це законопроект тієї частини ректорів, які б хотіли повернути собі можливість повністю контролювати навчальний процес, починаючи із фінансових потоків і закінчуючи правом виключення студентів за будь-яких обставин», - заявив він.

Також М.Томенко поінформував, що опозиція не підтримає даний законопроект за жодних обставин. Більше того, він переконаний, що і значна частина депутатів-мажоритарників не підтримає цей законопроект.

«Отож, такий «корупційно-ректорський» законопроект не має шансів бути підтриманим у парламенті. Сьогодні парламент чекає на законопроект, який вже кілька місяців розроблявся робочою групою при Кабінеті міністрів за участю викладачів, студентів та ректорів, і який отримав досить високу оцінку громадськості, але й досі не переданий на розгляд Верховній Раді. Такий законопроект про вищу освіту, який враховує всі точки зору та інтереси, після широкого обговорення і дискусій в парламенті мав би шанс бути ухвалений», - підсумував голова профільного комітету.