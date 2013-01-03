Політолог: Лавров їде до Києва для підготовки візиту Януковича до Москви

Таку думку в коментарі УНІАН висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень ”Пента” Володимир Фесенко.

«Тому і новий міністр (міністр закордонних справ України Леонід Кожара - УНІАН) поїде до Москви також із підготовкою цього візиту, але паралельно будуть відбуватися переговори щодо підписання якихось нових угод», - сказав В.Фесенко і додав, що не виключає, що на дату візиту В.Януковича до Росії можуть готувати угоди, пов’язані з Митним союзом або ЄврАзЕС.

«Питання Митного союзу не закрите. Переговори будуть продовжуватись. Те, що не відбувся візит Януковича в Москву, і не були підписані відповідні документи, означає лише те, що на той момент не було знайдено взаємоприйнятного компромісу», - сказав В.Фесенко.

Він наголосив, що ключовими фігурами в напрацюванні угод між Росією та Україною щодо МС та газової сфери є прем’єр-міністри країн, віце-прем`єр-міністр України Юрій Бойко та міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Якщо будуть їхні візити в Москву найближчим часом, це означатиме, що продовжується переговорний процес щодо нової газової угоди, а відповідно може обговорюватись і питання взаємодії між Україною і Митним союзом. Але такі питання – вже сфера компетенції прем’єр-міністра», - сказав експерт.

Також В.Фесенко висловив переконання, що візит до Москви міністра доходів і зборів України Олександра Клименка означатиме серйозну фазу переговорів щодо тієї чи іншої форми участі України у Митному союзі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 січня, перед засіданням Кабінету міністрів міністр закордонних справ України Леонід Кожара повідомив, що під час візиту до України міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова 13-14 січня 2013 року обговорюватимуться питання співпраці України з Митним союзом.

”13-14 січня до України прибуває міністр закордонних справ (Російської Федерації - УНІАН). Ці перші місяці ми активізуємо діалог з РФ щодо форматів співпраці України з МС не будучи членом Союзу”, - сказав Л.Кожара. При цьому він не деталізував, які додаткові питання виноситимуться на обговорення під час візиту С.Лаврова до України. ”Це (порядок денний візиту - УНІАН) узгоджується”, - сказав Л.Кожара.

Раніше прем`єр-міністр Микола Азаров заявляв, що якщо Україна не зможе домовитися з Митним союзом про співпрацю, то втратить величезний ринок експорту своєї продукції. На думку глави уряду, у співпраці і з МС, і з Євросоюзом Україна вважає пріоритетом свої економічні інтереси. Прем`єр також зазначив, що будь-які угоди з МС підписуватимуться тільки після того, як будуть знайдені узгоджені рішення про співпрацю з цією організацією.

Раніше Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна ”поступово приєднуватиметься до правил Митного союзу”.