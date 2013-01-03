Ахметов каже, що кинув найкращі сили на пошуки гірників «Комсомольця Донбасу»

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ДТЕК.

«Зараз робиться все можливе, аби врятувати двох шахтарів Романа Процика і Геннадія Шевченка, які залишилися під завалом, і на це кинуто кращі сили», - сказав Р.Ахметов. При цьому він зазначив: «Перш за все, я хочу висловити сердечні співчуття рідним і близьким загиблого гірника Юрія Шумського. І сказати, що в цей страшний день ми не залишимо вас у біді, ми зробимо все від нас залежне, щоб ви не почувалися залишеними в горі».

Президент СКМ наголосив, що «з цієї трагедії треба зробити найжорсткіші, найвідповідальніші висновки. Проблема безпеки - це найголовніша проблема в роботі шахт, і ми її зобов`язані вирішити».

У прес-службі також відзначили, що на шахті «Комсомолець Донбасу» тривають рятувальні роботи з пошуку двох постраждалих шахтарів, які опинилися під завалом в результаті викиду метану. О 15.00 в районі аварії було включено додаткову систему вентилювання аварійної дільниці, що дозволить знизити концентрацію метану з метою забезпечення робіт з прибирання гірської маси і розчищення завалу.

Роботи з прибирання гірської маси попередньо заплановано виконати впродовж найближчих 12 годин (3, 4 зміни).

Хід рятувальної операції та розслідування аварії перебувають під особистим контролем Генерального директора ДТЕК.

Як повідомляв УНІАН, на шахті «Комсомолець Донбасу» (ДТЕК, м. Кіровське) сьогодні вранці, 3 січня 2013 р., під час підготовчих робіт конвеєрного штреку лави, виникло газодинамічне явище з відвалом породи без подальшого горіння.

На той момент під землею працювали 300 чоловік, із них на аварійній дільниці - 4 гірників. Один гірник вибрався самостійно, тіло одного шахтаря було знайдене рятувальниками.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко розпорядився припинити роботу забоїв шахти «Комсомолець Донбасу» для перевірки дегазаційних заходів і ступеня небезпеки пластів за раптовими викидами вугілля і газу.

Факт аварії занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей). Слідство проводять органи міліції. Кіровська міжрайонна прокуратура здійснює процесуальне керівництво розслідуванням.