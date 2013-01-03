Ахметов каже, що кинув найкращі сили на пошуки гірників «Комсомольця Донбасу»
Президент компанії СКМ, до якої входить ДТЕК, Рінат Ахметов запевнив, що на шахті «Комсомолець Донбасу» (ДТЕК, м. Кіровське), де сьогодні стався спонтанний викид метану, робиться «все можливе», аби врятувати двох гірників, які залишилися під завалом.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ДТЕК.
«Зараз робиться все можливе, аби врятувати двох шахтарів Романа Процика і Геннадія Шевченка, які залишилися під завалом, і на це кинуто кращі сили», - сказав Р.Ахметов. При цьому він зазначив: «Перш за все, я хочу висловити сердечні співчуття рідним і близьким загиблого гірника Юрія Шумського. І сказати, що в цей страшний день ми не залишимо вас у біді, ми зробимо все від нас залежне, щоб ви не почувалися залишеними в горі».
Президент СКМ наголосив, що «з цієї трагедії треба зробити найжорсткіші, найвідповідальніші висновки. Проблема безпеки - це найголовніша проблема в роботі шахт, і ми її зобов`язані вирішити».
У прес-службі також відзначили, що на шахті «Комсомолець Донбасу» тривають рятувальні роботи з пошуку двох постраждалих шахтарів, які опинилися під завалом в результаті викиду метану. О 15.00 в районі аварії було включено додаткову систему вентилювання аварійної дільниці, що дозволить знизити концентрацію метану з метою забезпечення робіт з прибирання гірської маси і розчищення завалу.
Роботи з прибирання гірської маси попередньо заплановано виконати впродовж найближчих 12 годин (3, 4 зміни).
Хід рятувальної операції та розслідування аварії перебувають під особистим контролем Генерального директора ДТЕК.
Як повідомляв УНІАН, на шахті «Комсомолець Донбасу» (ДТЕК, м. Кіровське) сьогодні вранці, 3 січня 2013 р., під час підготовчих робіт конвеєрного штреку лави, виникло газодинамічне явище з відвалом породи без подальшого горіння.
На той момент під землею працювали 300 чоловік, із них на аварійній дільниці - 4 гірників. Один гірник вибрався самостійно, тіло одного шахтаря було знайдене рятувальниками.
Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко розпорядився припинити роботу забоїв шахти «Комсомолець Донбасу» для перевірки дегазаційних заходів і ступеня небезпеки пластів за раптовими викидами вугілля і газу.
Факт аварії занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей). Слідство проводять органи міліції. Кіровська міжрайонна прокуратура здійснює процесуальне керівництво розслідуванням.