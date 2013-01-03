Янукович каже, що цього року його адміністрація обійдеться українцям дешевше

Головна мета Бюджету на наступний рік - економія держкоштів та їх раціональне використання - заявив Президент, відповідаючи на запитання журналістів "КП в Україні".

"Держбюджет-2013 повинен виконуватися раціонально, а його головною метою має стати економія. Як приклад такої економії, хочу навести скорочення у наступному році на 11,8% видатків на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Глави держави та адміністрації президента", - заявив Янукович.

Президент також уточнив: у разі, якщо будь-які статті будуть фінансуватися з надлишком, а витрати не будуть спрямовані на реформування, за підсумками першого кварталу такі витрати будуть переглянуті.