Азаров: ПР не збирається ”створювати ніяких коаліцій”

Партія регіонів не веде ні з ким ніяких переговорів про створення коаліції.

Про це заявив представник цієї політичної сили, перший віце-прем`єр, міністр фінансів Микола Азаров в інтерв`ю "5 каналу" у неділю ввечері.

"Ми ведемо обмін думками - самий загальний", - відзначив він, підкресливши, що Партія регіонів не проводить ніяких консультацій і переговорів.

Він також відзначив, що особисто ні з ким не зустрічався з приводу коаліції або можливого розподілу посад. "Ніяких дискусій у мене з цього приводу не було", - заявив "регіонал".

За словами Азарова, його політична сила не збиралася "створювати ніяких коаліцій". "Ми покладалися на те, що ніякої необхідності створювати коаліцію не буде", - сказав він, коментуючи виборчу кампанію Партії регіонів.

Азаров також підкреслив, що Партія регіонів не буде голосувати за кандидатів від демократичної коаліції на посаді прем`єр-міністра й спікера Верховної Ради.

За його словами, єдиним кандидатом на посаду глави уряду від цієї політичної сили є Віктор Янукович, а варіанти голосування за кандидатів від БЮТ і НУНС навіть не розглядаються.

Також Азаров не вірить, що прем`єр від демократичної коаліції набере при голосуванні 228 голосів депутатів.

Українська правда