Ющенко сподівається відкрити ”унікальне родовище” нафти та газу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Україна половину потреби нафти і газу повинна мати за рахунок власного видобутку.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Інтер» в неділю ввечері.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна має серйозно працювати над власним видобуванням енергетичних ресурсів. Зокрема, необхідна окрема програма з видобування на суходолі, розконсервування старих свердловин, в яких «до 40-50% ресурсів залишилися невикористаними» та почати ефективну розвідку шельфу Чорного моря.

При цьому В.ЮЩЕНКО зауважив, що Туреччина і Румунія вже давно проводять роботи з видобутку нафти в шельфі Чорного моря.

«Є всі підстави говорити про те, що ми через кілька років розпочнемо видобуток нафти і газу на одному з унікальних родовищ, що буде відкрите за цей час”, - сказав Глава держави, додавши, що це буде «ключовий внесок у створення енергетичної безпеки України».

Він назвав прецедентом угоду з компанією «Венко Інтернешнл Лімітед» (США) щодо розробки Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря. За словами Президента, ця компанія буде вести розвідку і видобування нафти і газу на глибині близько 2 тисяч метрів. «Немає технологій у нас, у наших сусідів по роботі на таких характеристиках глибини”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він вважає, що це родовище дасть змогу мати половину нафти та газу з власного запасу.